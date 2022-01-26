Тренер-герой ЛЧ Вернидуб рассказал, кого из украинских футболистов пригласил бы в молдавский "Шериф"

Об этом сообщает "Трибуна "



Вернидуб выбрал трех футболистов, которых хотел бы видеть в своем "Шерифе".



"Шапаренко – он номер один. На роль десятки в ту схему, по которой я играю, 4-2-3-1. Он, конечно, очень сильный футболист. Я бы его очень хотел, но знаю, что его никогда в "Шерифе" не будет. Второй - Забарный. Отлично. В этом возрасте и по зрелости, и по качеству игры. Да, есть ошибки, но парень мне очень симпатичный. Тем более, наш воспитанник, украинец – это дорогого стоит. Миколенко, которые перешел в "Эвертон". Это классный футболист. Я просто хочу, чтобы у него все получилось. Все молодые, голодные к футболу. Это наше будущее", – сказал Юрий Вернидуб.

Юрий Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. Выиграл титул чемпиона Молдовы и сумел пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов, где обыграл "Реал", дважды сыграл вничью против "Шахтера" и вышел в плей-офф Лиги Европы.



Под руководством 55-летнего украинца Шериф показал лучший результат в еврокубках в истории. 17 и 24 февраля молдавский клуб сыграет против португальской "Браги".

7 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с молдавским "Шерифом" .

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