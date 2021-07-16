Тренер Фьюри объяснил, почему у Усика нет шансов против Джошуа

Об этом Джон Фьюри заявил в интервью BoxingSocial в YouTube.

По его словам, несмотря на то, щло Усик хороший боксер, у него нет шансов на победу над Джошуа.

"Усик - хороший боец, крузер мирового класса, но Джошуа - большой парень и у него есть отличный набор боксерских навыков. Александр не сможет создать ему проблем, потому что он слишком мелкий. Джошуа пройдет прямо через него. Я считаю, что AJ остановит Усика быстрее, чем кто-либо другой ", - сказал Фьюри.

Он добавил, что все дело в габаритах боксеров.

"Поэтому и существуют весовые категории. Хороший большой боксер победит хорошего маленького боксера. А Джошуа - большой парень", - подчеркнул Фьюри.



Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO и должен 25 сентября встретиться с Джошуа. Британец является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 15 июля британский боксер Джо Джойс заявил, что Александр Усик окажет достойное сопротивление Джошуа, но в конце проигрывает нокаутом.

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