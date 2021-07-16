Тренер Фьюри объяснил, почему у Усика нет шансов против Джошуа
Отец и тренер британского тяжеловеса Тайсона Фьюри Джон Фьюри уверен, что его соотечественник Энтони Джошуа победит украинца Александра Усика
Об этом Джон Фьюри заявил в интервью BoxingSocial в YouTube.
По его словам, несмотря на то, щло Усик хороший боксер, у него нет шансов на победу над Джошуа.
"Усик - хороший боец, крузер мирового класса, но Джошуа - большой парень и у него есть отличный набор боксерских навыков. Александр не сможет создать ему проблем, потому что он слишком мелкий. Джошуа пройдет прямо через него. Я считаю, что AJ остановит Усика быстрее, чем кто-либо другой ", - сказал Фьюри.
Он добавил, что все дело в габаритах боксеров.
"Поэтому и существуют весовые категории. Хороший большой боксер победит хорошего маленького боксера. А Джошуа - большой парень", - подчеркнул Фьюри.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO и должен 25 сентября встретиться с Джошуа. Британец является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 15 июля британский боксер Джо Джойс заявил, что Александр Усик окажет достойное сопротивление Джошуа, но в конце проигрывает нокаутом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.33
- Актуальное
- Важное