Тренер Франции заговорил о силе Украины перед матчем в отборе на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам заявил, что национальная команда Украины является сильным коллективом
Об этом сообщает официальный сайт УАФ .
По словам Дешама, он заметил много общего между командами Андрея Шевченко и Александра Петракова.
"Я видел матчи сборной Украины на Евро-2020 и посмотрел поединок украинцев в Казахстане. Честно говоря, я заметил много общего между командой Шевченко и командой Петракова. Так, в отношениях наших сборных уже есть определенная история. Конечно, я буду очень счастлив, если мы победим. Но замечу, что мы осознаем силу сборной Украины", - заявил Дидье Дешам.
В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу неожиданно сыграла вничью против Казахстана. Это был первый матч Александра Петракова на посту главного тренера национальной команды.
Следующий матч сборная Украины проведет в эту субботу, 4 сентября. В соперниках сборная Франции.
- Напомним, 1 сентября в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью против Казахстана.
- В другом матче квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Франции неожиданно сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной.
- После этого стало известно, что футболист сборной Франции Килиан Мбаппе травмировался и не сыграет против Украины в квалификации чемпионата мира-2022.
- 3 сентября в. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков показал, что настроен дать бой Франции в матче отбора на ЧМ-2022.
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