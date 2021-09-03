Тренер Франции заговорил о силе Украины перед матчем в отборе на ЧМ-2022

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .



По словам Дешама, он заметил много общего между командами Андрея Шевченко и Александра Петракова.



"Я видел матчи сборной Украины на Евро-2020 и посмотрел поединок украинцев в Казахстане. Честно говоря, я заметил много общего между командой Шевченко и командой Петракова. Так, в отношениях наших сборных уже есть определенная история. Конечно, я буду очень счастлив, если мы победим. Но замечу, что мы осознаем силу сборной Украины", - заявил Дидье Дешам.



В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу неожиданно сыграла вничью против Казахстана. Это был первый матч Александра Петракова на посту главного тренера национальной команды.



Следующий матч сборная Украины проведет в эту субботу, 4 сентября. В соперниках сборная Франции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb