Тренер "Эвертона" оценил дебют Николенко в Англии

Об этом сообщает Mighty Blues в Twitter.

По словам испанского тренера, дебют Николенко в матче 1/32 финала Кубка Англии, в котором "Эвертон" победил "Халл Сити" в дополнительное время 3:2, оказался удачным.

"Он не тренировался 15 дней, а теперь приехал сюда и отыграл напряженный матч в Кубке Англии. Приятно видеть его настройки. Я думаю, что он хорошо провел свою первую игру", – сказал Бенитес.