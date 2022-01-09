Тренер "Эвертона" оценил дебют Николенко в Англии
Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес назвал дебют украинского футболиста Виталия Миколенко в английском клубе удачным
Об этом сообщает Mighty Blues в Twitter.
По словам испанского тренера, дебют Николенко в матче 1/32 финала Кубка Англии, в котором "Эвертон" победил "Халл Сити" в дополнительное время 3:2, оказался удачным.
"Он не тренировался 15 дней, а теперь приехал сюда и отыграл напряженный матч в Кубке Англии. Приятно видеть его настройки. Я думаю, что он хорошо провел свою первую игру", – сказал Бенитес.
- Напомним, 8 января Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон" и помог ему победить "Халл Сити" в 1/32 финала Кубка Англии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.36
Покупка 27.36Продажа 27.65
-
EUR
Покупка 30.77Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное