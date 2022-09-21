Тренер Джошуа оценил шансы Усика победить Уайлдера
Американский тренер Робер Гарсия заявил, что Александр Усик победит Деонтея Уайлдера, если избежит его нокаутирующего удара
Об этом Гарсия рассказал в интервью ESNEWS .
По его словам, у Усика есть шансы победить Уайлдера по очкам, если не позволит американцу, выигравшему 41 бой нокаутом, использовать свои навыки панчера.
"Это будет большой бой. Это отличный поединок. Я считаю, что Усик имеет отличные навыки, он очень сложный боец. Но Уайлдер имеет силу, ты всегда должен ее опасаться. Панчер всегда имеет последний шанс, шанс донести один удар. Он сохраняется с первого до 12-го раунда", - сказал Гарсия, который готовил Джошуа к реваншу с украинцем.
В то же время он констатировал, что чемпиону мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) британцу Тайсону Фьюри удалось нивелировать это преимущество и свести один бой с Деонтеем Уайлдером вничью и победить в двух других.
"Фьюри оказался достаточно умным, чтобы избежать этого удара и победить. Это интересное сражение. Я хотел бы его увидеть", - признался Гарсия.
Деонтей Уайлдер с 2015 по 2020 год владел титулом WBC, который у него в 2020 году отобрал Тайсон Фьюри. Американец вернется на ринг 15 октября в поединке против Роберта Гелениуса из Финляндии.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 19 сентября стало известно, что Александр Усик, в случае отказа от боя Тайсона Фьюри, встретится с победителем поединка между Деонтеем Уайлдером и Робертом Гелениусом.
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