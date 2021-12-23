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Тренер "Динамо" Луческу попал в престижный рейтинг самых богатых людей Румынии

23 декабря, 2021 четверг
20:16
Спорт

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу попал в топ-300 рейтинга самых богатых людей Румынии

Об этом сообщает Fanatik.

Рейтинг составило издание Capital. В список попали 300 самых богатых людей Румынии. Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу оказался на 203-м месте.

Состояние Луческу составляет 35-37 млн евро. Все эти деньги он заработал именно в футболе. Сейчас в "Динамо" румын получает от 1,2 до 1,8 млн евро в год.

Возглавляет рейтинг самых богатых румын IТ-предприниматель Даниэль Динеш, имеющий в своем активе 5-5,5 млрд евро. Хотя еще в прошлом году его состояние оценивалось в 1,2 млрд евро.

Второе место за братьями Павел, их состояние составляет 2,9-3,2 млрд евро. Именно они были лидерами рейтинга в прошлом году, хотя и имели меньшие активы - 2,15-2,25 млрд евро.

Третье место занял бывший теннисист Ион Цириак, основавший в 1991 году первый частный банк Румынии. В 2021 году его состояние оценивается почти в 2 млрд евро. В свое время он возглавлял рейтинг самых богатых румын.

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Румыния
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