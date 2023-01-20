Тренер "Челси" заинтриговал возможным дебютом Мудрика в матче с "Ливерпулем"

Об этом сообщает Football London .

"Он не слишком много играл в последнее время, но хорошо тренировался. Есть шанс, что он дебютирует. Мы должны помочь всем понять, что он приходит из другой лиги и должен адаптироваться. Это молодой игрок, имеющий большой потенциал, но при этом и хороший опыт. Это отличный футболист. Мудрик счастлив. Он с нетерпением ждет начала своей карьеры здесь", - сказал тренер "Челси" Грэм Поттер.

Михаил Мудрик стал самым дорогим украинским футболистом в истории. Ранее рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в 2006 году перешел из итальянского "Милана" в "Челси" за 43,88 млн евро.

Михаил Мудрик также побил рекорд для трансферов клубов украинской премьер-лиги, принадлежавший бразильцу Фреду, который в 2018 году за 59 млн евро перешел из "Шахтера" в английский "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 22-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

На счету Мудрика 8 матчей за сборную Украины.

"Челси" после 19 матчей имеет 26 очков и идет в чемпионате Англии 10-м. В 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы сыграют с дортмундской "Боруссией".

Матч "Ливерпуль" – "Челси" состоится уже завтра, 21 января. Начало в 14.30.

15 января Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.

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