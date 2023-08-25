Тренер "Челси" призвал Мудрика активизироваться
Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о молодых игроках команды и выделил Михаила Мудрика
Об этом сообщает The Athletic.
"Клуб меняет идею, которая была здесь в прошлом. Речь идет о молодых игроках, которые развивают свой талант и будут первыми в любом списке в будущем. Это увлекает. Это проект. Нужно совершенствоваться, играть и завоевывать титулы. У нас есть несколько молодых игроков, которым нужно активизироваться. В частности, это Михаил Мудрик, Нони Мадуэке, Мейсон Берстоу. Мы не можем остановить прогресс наших молодых игроков, но в то же время нам нужно конкурировать", - сказал Маурисио Почеттино.
В пятницу, 25 августа, лондонский "Челси" сыграет против "Лутон Таун" в 3 туре Английской Премьер-лиги. Начало в 22:00.
Мудрик пропустит матч из-за травмы.
Результаты Михаила Мудрика в "Челси"
С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 19 матчей и отдал 2 ассиста. В этом сезоне 22-летний украинец еще не отличился результативными действиями.
"Челси" завершил прошлый сезон АПЛ на 12-й позиции. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до четвертьфинала.
- 31 мая украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик был признан одним из самых быстрых игроков АПЛ.
- 2 июня Мудрик написал письмо и поблагодарил фанатов, которые сейчас его поддерживают.
- УЕФА представил рейтинг самых быстрых игроков в прошлом сезоне Лиги чемпионов , где нашлось место для Мудрика.
- 8 августа Михаил Мудрик сменил игровой номер перед стартом нового сезона. Теперь украинец играет под десяткой .
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