Тренер "Челси" призвал Мудрика активизироваться

Об этом сообщает The Athletic.

"Клуб меняет идею, которая была здесь в прошлом. Речь идет о молодых игроках, которые развивают свой талант и будут первыми в любом списке в будущем. Это увлекает. Это проект. Нужно совершенствоваться, играть и завоевывать титулы. У нас есть несколько молодых игроков, которым нужно активизироваться. В частности, это Михаил Мудрик, Нони Мадуэке, Мейсон Берстоу. Мы не можем остановить прогресс наших молодых игроков, но в то же время нам нужно конкурировать", - сказал Маурисио Почеттино.

В пятницу, 25 августа, лондонский "Челси" сыграет против "Лутон Таун" в 3 туре Английской Премьер-лиги. Начало в 22:00.

Мудрик пропустит матч из-за травмы.

Результаты Михаила Мудрика в "Челси"

С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 19 матчей и отдал 2 ассиста. В этом сезоне 22-летний украинец еще не отличился результативными действиями.

"Челси" завершил прошлый сезон АПЛ на 12-й позиции. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до четвертьфинала.