Тренер "Челси" Поттер пожаловался на психологические и семейные проблемы. Его команда выиграла 1 из 10 последних матчей

Об этом сообщает Football London.

"Нужно принять тот факт, что когда результаты такие, какие они есть - ты принимаешь критику, она должна поступать. Так справедливо. Настроение здесь было относительно положительным и уважительным, но это не значит, что мне совсем легко. Моя семейная жизнь страдает, психическая здоровье тоже, как и я сам. Это тяжело, но при этом всем безразлично. Потому что такие дела", - сказал главный тренер "Челси" Грэм Поттер.

В последних 10 матчах лондонский "Челси" одержал всего 1 победу. В турнирной таблице АПЛ "синие" занимают 10 позицию: 11 очков и зона вылета, 12 - зона Лиги чемпионов.

За "Челси" выступает Михаил Мудрик.