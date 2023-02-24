Тренер "Челси" Поттер пожаловался на психологические и семейные проблемы. Его команда выиграла 1 из 10 последних матчей
Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер рассказал, что в последнее время его семейная и психологическая жизнь страдают
Об этом сообщает Football London.
"Нужно принять тот факт, что когда результаты такие, какие они есть - ты принимаешь критику, она должна поступать. Так справедливо. Настроение здесь было относительно положительным и уважительным, но это не значит, что мне совсем легко. Моя семейная жизнь страдает, психическая здоровье тоже, как и я сам. Это тяжело, но при этом всем безразлично. Потому что такие дела", - сказал главный тренер "Челси" Грэм Поттер.
В последних 10 матчах лондонский "Челси" одержал всего 1 победу. В турнирной таблице АПЛ "синие" занимают 10 позицию: 11 очков и зона вылета, 12 - зона Лиги чемпионов.
За "Челси" выступает Михаил Мудрик.
- 18 февраля в 24-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский "Челси" уступил "Саутгемптону".
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