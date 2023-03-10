Тренер "Челси" Поттер объяснил, почему перестал выпускать Мудрика на футбольное поле
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что в матче 27-го тура АПЛ против "Лестера" может сыграть Михаил Мудрик
Об этом сообщает официальный сайт "Челси".
По словам Поттера, Мудрику нужно больше времени на адаптацию.
"Мудрик? Это игрок, в которого мы очень верим, он адаптируется к новой ситуации. Когда он прибыл, он действительно был только в начале предсезонной кампании. Просто прийти и начать соревноваться в Премьер-лиге не так просто. Но изо дня в день и неделю за неделей он становится сильнее и сильнее, поэтому завтра он будет в составе. Есть шанс, что он сможет сыграть", - сказал главный тренер "Челси" Грэм Поттер.
С момента своего трансфера в январе Михаил Мудрик провел за "Челси" 6 матчей, но результативными действиями не отличился.
В последние два матча Мудрика не выпускали на футбольное поле.
Матч "Лестер" – "Челси" состоится завтра, 10 марта. Начало в 17.00.
- 15 января Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.
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