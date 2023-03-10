Тренер "Челси" Поттер объяснил, почему перестал выпускать Мудрика на футбольное поле

Об этом сообщает официальный сайт "Челси".

По словам Поттера, Мудрику нужно больше времени на адаптацию.

"Мудрик? Это игрок, в которого мы очень верим, он адаптируется к новой ситуации. Когда он прибыл, он действительно был только в начале предсезонной кампании. Просто прийти и начать соревноваться в Премьер-лиге не так просто. Но изо дня в день и неделю за неделей он становится сильнее и сильнее, поэтому завтра он будет в составе. Есть шанс, что он сможет сыграть", - сказал главный тренер "Челси" Грэм Поттер.

С момента своего трансфера в январе Михаил Мудрик провел за "Челси" 6 матчей, но результативными действиями не отличился.

В последние два матча Мудрика не выпускали на футбольное поле.

Матч "Лестер" – "Челси" состоится завтра, 10 марта. Начало в 17.00.