Тренер "Челси" отреагировал на разговоры о конфликте Мудрика в команде
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер опроверг информацию о возможном конфликте между Михаилом Мудриком и Марком Кукурельей
Об этом сообщает Football London.
"Нет никакой проблемы с точки зрения чего-то зловещего. Это довольно распространенная ситуация, я бы сказал. Когда отдать пас? Куда отдать? В какой тайминг? Когда вы играете против 5 защитников, то труднее доставить мяч к игроку на фланге или совершить забегание. Для Миши это был лишь третий матч. Следовательно, нет никаких проблем. Это просто вопрос взаимопонимания", – сказал главный тренер "Челси" Грэм Поттер.
С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 3 матча, но результативными действиями не отличился. Во встрече против "Вест Хэма" (1:1) отдал ассист, но арбитр отменил гол из-за офсайда.
После матча с "Вест Хэмом" фанаты начали строить теорию, что у Мудрика и его партнера по флангу – Марка Кукурельи – есть конфликт, потому что украинец фактически не получал мяч от испанца.
Под последними публикациями Кукурельи в инстаграме болельщики массово призывают футболиста уйти из команды или отдавать мяч Мудрику.
Сегодня, 15 февраля, "Челси" сыграет против дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов. Начало в 22:00.
- 11 февраля в АПЛ "Челси" вместе с Михаилом Мудриком сыграл вничью против "Вест Гема".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.44
Покупка 39.44Продажа 40.15
-
EUR
Покупка 41.79Продажа 42.7
- Актуальное
- Важное