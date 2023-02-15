Тренер "Челси" отреагировал на разговоры о конфликте Мудрика в команде

Об этом сообщает Football London.

"Нет никакой проблемы с точки зрения чего-то зловещего. Это довольно распространенная ситуация, я бы сказал. Когда отдать пас? Куда отдать? В какой тайминг? Когда вы играете против 5 защитников, то труднее доставить мяч к игроку на фланге или совершить забегание. Для Миши это был лишь третий матч. Следовательно, нет никаких проблем. Это просто вопрос взаимопонимания", – сказал главный тренер "Челси" Грэм Поттер.

С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 3 матча, но результативными действиями не отличился. Во встрече против "Вест Хэма" (1:1) отдал ассист, но арбитр отменил гол из-за офсайда.

После матча с "Вест Хэмом" фанаты начали строить теорию, что у Мудрика и его партнера по флангу – Марка Кукурельи – есть конфликт, потому что украинец фактически не получал мяч от испанца.

Под последними публикациями Кукурельи в инстаграме болельщики массово призывают футболиста уйти из команды или отдавать мяч Мудрику.

Сегодня, 15 февраля, "Челси" сыграет против дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов. Начало в 22:00.