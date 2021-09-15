Тренер "Бенфики" сравнил уровень "Динамо" и "Спартака" в ЛЧ
Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезус заявил, что киевское "Динамо" преобладает московский "Спартак" за тактической подготовкой
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua .
Португалец после ничьей с "Динамо" в 1-м туре ЛЧ заявил, что киевляне преобладают "Спартак", который лиссабонцы преодолели в квалификации турнира (2: 0, 2: 0).
"Обе команды достаточно качественные, это сильные соперники. Возможно," Динамо "лучше подготовлен тактически, в смысле коллективной игры. Но о оба матча можно сказать, что нам пришлось в них непросто", - сказал Жезус.
Он добавил, что доволен игрой, которую показала "Бенфика" против "Динамо".
"Хотя мы сегодня и не забили, но показали очень качественную игру. Единственным исключением стали последние две минуты, они стали критическими. Но это был лишь эпизод. А так, на протяжении всего матча мы выглядели хорошо. Да, все могло сложиться в пользу" Динамо ", и это противоречило бы логике, но таков футбол - в нем возможно все", - сказал Жезус.
- Напомним, во вторник, 14 сентября, в Киеве в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой".
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу выразил сожаление , что арбитр не засчитал гол Николая Шапаренко в ворота "Бенфики" в матче Лиги чемпионов.
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