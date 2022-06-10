Тренер "Базеля" покинул Швейцарию ради московского "Спартака"

Об этом сообщает официальный сайт "Спартака".

Возглавлявший "Базель" Абаскаль не поддержал тенденцию и, несмотря на то, что с чемпионата России уезжают легионеры и иностранные тренеры, решил принять предложение "Спартака".

33-летний испанец Гильермо Абаскаль во время своей карьеры возглавлял скромные клубы. Ранее работал со швейцарскими "Кьяссо" и "Лугано", а также итальянским "Асколи" и греческим "Волосом".

Высшей строчкой в карьере Абаскаля является "Базель", с которым он занял 2 место в чемпионате Швейцарии, хотя клуб и считался фаворитом лиги.