Тренер "Базеля" покинул Швейцарию ради московского "Спартака"
Испанский тренер Гильермо Абаскаль принял предложение из России и возглавил московский "Спартак"
Об этом сообщает официальный сайт "Спартака".
Возглавлявший "Базель" Абаскаль не поддержал тенденцию и, несмотря на то, что с чемпионата России уезжают легионеры и иностранные тренеры, решил принять предложение "Спартака".
33-летний испанец Гильермо Абаскаль во время своей карьеры возглавлял скромные клубы. Ранее работал со швейцарскими "Кьяссо" и "Лугано", а также итальянским "Асколи" и греческим "Волосом".
Высшей строчкой в карьере Абаскаля является "Базель", с которым он занял 2 место в чемпионате Швейцарии, хотя клуб и считался фаворитом лиги.
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