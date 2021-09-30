Тренер "Баварии" рассказал, какое место заняло бы "Динамо" в чемпионате Германии
Главный тренер немецкой "Баварии" Юлиан Нагельсманн заявил, что "Динамо" заняло бы в Бундеслиге десятое место
Об этом Нагельсманн заявил после победы 5:0 над киевлянами во 2-м туре Лиги чемпионов в эфире Megogo, сообщает Tribuna.com .
На вопрос, какую бы динамовцы заняли позицию, если бы выступали в чемпионате Германии, главный тренер "Баварии" ответил, что десятую.
"Какое место "Динамо" заняло бы в чемпионате Германии? Десятое место в Бундеслиге. "Динамо" ничем не удивило. Все, что думали, как будет - так и произошло", - сказал Нагельсманн.
- Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0:5 мюнхенской "Баварии.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что в матче Лиги чемпионов с "Баварией" все испортил сомнительный пенальти в ворота киевлян.
- Вингер "Баварии" Лерой Сане заявил, что когда забивал "Динамо" гол ударом с фланга в матче Лиги чемпионов, даже не пробивал по воротам.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.48
Покупка 26.48Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.06
- Актуальное
- Важное