Тренер "Баварии" рассказал, какое место заняло бы "Динамо" в чемпионате Германии

Об этом Нагельсманн заявил после победы 5:0 над киевлянами во 2-м туре Лиги чемпионов в эфире Megogo, сообщает Tribuna.com .

На вопрос, какую бы динамовцы заняли позицию, если бы выступали в чемпионате Германии, главный тренер "Баварии" ответил, что десятую.

"Какое место "Динамо" заняло бы в чемпионате Германии? Десятое место в Бундеслиге. "Динамо" ничем не удивило. Все, что думали, как будет - так и произошло", - сказал Нагельсманн.

Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0:5 мюнхенской "Баварии.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что в матче Лиги чемпионов с "Баварией" все испортил сомнительный пенальти в ворота киевлян.

Вингер "Баварии" Лерой Сане заявил, что когда забивал "Динамо" гол ударом с фланга в матче Лиги чемпионов, даже не пробивал по воротам.