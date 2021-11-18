Тренер "Баварии" рассказал, как относится к невакцинированным футболистам
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн признался, что одинаково относится как к привитым, так и к непривитым игрокам.
Bayern & Germany процитировал тренера в Twitter.
Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих, ранее сообщивший, что пока не хочет вакцинироваться, пропустил сегодняшнюю тренировку из-за контакта с человеком, который мог быть заражен коронавирусом.
"Конечно, эта тема раздражает, всех раздражает. Через сутки мы играем с "Аугсбургом", но об игре пока никто не спрашивал. Все разговоры о COVID-19. Я одинаково отношусь как к привитым, так и к непривитым игрокам. Для меня они не лучше и не хуже. Я общаюсь с ними об этом, но в большинстве своем уделяю внимание спортивным темам. Вот почему я футбольный тренер, а не борец с пандемией", – сказал тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн.
- Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0:5 мюнхенской "Баварии".
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