Тренер "Баварии" рассказал, как относится к невакцинированным футболистам

Bayern & Germany процитировал тренера в Twitter.



Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих, ранее сообщивший, что пока не хочет вакцинироваться, пропустил сегодняшнюю тренировку из-за контакта с человеком, который мог быть заражен коронавирусом.



"Конечно, эта тема раздражает, всех раздражает. Через сутки мы играем с "Аугсбургом", но об игре пока никто не спрашивал. Все разговоры о COVID-19. Я одинаково отношусь как к привитым, так и к непривитым игрокам. Для меня они не лучше и не хуже. Я общаюсь с ними об этом, но в большинстве своем уделяю внимание спортивным темам. Вот почему я футбольный тренер, а не борец с пандемией", – сказал тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн.

Julian Nagelsmann: "Joshua Kimmich has had contact with someone from environment suspected to be infected with coronavirus. He missed training to as a precaution. We'll know more during the day" pic.twitter.com/V2PZxx1rOV – Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 18, 2021