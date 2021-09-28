Тренер "Баварии" обесценил шансы "Динамо" в их матче Лиги чемпионов

Об этом сообщает Kicker .



По словам Нагельсманна, "Динамо" фаворит чемпионата Украины, но завтра у них нет шансов в матче против "Баварии".



"Динамо" - обычно лидер своего чемпионата, что они и показывают. Это очень молодая и талантливая команда. В матчах с "Шахтером" и "Бенфикой" они компактно действовали в центре, стояли низко даже нападающими. Но я уверен в нашей команде, мы выиграем этот матч. Мы хотим оставаться на вершине группы ", - сказал тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн.



Матч "Бавария" - "Динамо" состоится 29 сентября. Начало - в 22:00.



После 1-го тура группу E возглавляет "Бавария", которая имеет 3 очка. В "Динамо" и "Бенфики" по 1 пункту. "Барселона" не набрала ни одного балла.

27 сентября главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подписал новый контракт с киевским топ-клубом.

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