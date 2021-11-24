Тренер "Баварии" назвал футболиста "Динамо", наиболее поразившего его в матче Лиги чемпионов
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн отметил игру Виктора Цыганкова в матче 5-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
По словам Нагельсманна, у Цыганкова были хорошие идеи, обострявшие игру.
"Нам было сложно войти в игру. Виктор Цыганков – отличный футболист, у него были хорошие идеи для обострения. Нам нужно было лучше играть с мячом, не опускаться так низко. Оба вингера "Динамо" сыграли хорошо, у киевлян было достаточно много шансов. Мы также могли бы выиграть со счетом 3:0, но не создали достаточно моментов для этого", - сказал главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн.
Киевское "Динамо" дома проиграло мюнхенской "Баварии" (1:2) в 5 туре Лиги чемпионов. Виктор Цыганков отдал результативную передачу Денису Гармашу, который забил для украинцев единственный мяч.
В группе E после 5-ти матчей "Динамо" набрало всего 1 пункт и упустило любые шансы на выход в плей-офф, как ЛЧ, так и Лиги Европы. "Бавария" с 15 очками занимает первое место в группе.
Второе место и семь очков у "Барселоны". Пять набранных баллов в "Бенфике".
8 декабря в 5 туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в Лиссабоне против местной "Бенфики". Этот матч будет иметь турнирное значение только для португальцев.
- 23 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло мюнхенской "Баварии".
- После этого португальская "Бенфика" сыграла вничью против испанской "Барселоны" .
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