Тренер "Барселоны" назвал футболиста, который сможет заменить Месси
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заявил, что новичок Мемфис Депай сможет заменить в команде Лионеля Месси
Об этом сообщает Sport.es .
Куман высказался о том, кто станет новым лидером после ухода Месси из клуба.
"Я уверен в том, что Депай может попытаться заменить Месси. У него есть все данные для успеха, характер и индивидуальность. В нем есть что-то особенное", - сказал главный тренер "Барселоны" Рональд Куман.
Этим летом Мемфис Депай бесплатно присоединился к "Барселоне" с французского "Лиона". Стороны заключили контракт сроком на три года.
34-летний Лионель Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.
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Напомним, 10 августа ПСЖ объявил о трансфере Лионеля Месси .
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