Тренер "Барселоны" нашел позитив от ухода Месси в ПСЖ

Об этом сообщает AS .



"Барселона" в первом официальном матче после ухода Месси обыграла "Реал Сосьедад" в чемпионате Испании. Рональд Куман доволен игрой своей команды без аргентинца.



"Важно, что начали сезон с победы. Это было прекрасно, ведь на стадион вернулись болельщики. Месси? Не знаю, стали мы без него играть более командно ... Возможно, действительно было больше командной игры, но я бы все равно считал лучше иметь Лионеля в составе ", - сказал Рональд Куман.



Месси подписал с ПСЖ контракт на два года. В соглашении также прописана возможность продолжения сотрудничества до 2024 года. Лео Месси стал самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ. Его зарплата, 41 млн евро за сезон, крупнейшая в истории французской Лиги.



Аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером. Именно с этой цифрой на спине он начинал свою карьеру в "Барселоне".



34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

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