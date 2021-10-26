Тренер "Барселоны" Куман подверг резкой критике фанов, атаковавших его авто

Об этом сообщает Marca .



По словам Кумана, фанаты, атаковавшие его автомобиль, имеют проблемы с образованием.



"Я не думаю, что из этой ситуации был выход. Это социальная проблема. Это люди, которые имеют проблемы с образованием. Они ничего не знают о нормах и ценностях. При счете 0:2 на поле атмосфера была совсем другой. Не надо уделять этим людям столько внимания. Уже все просмотрели это видео. Может показаться, что это случилось только со мной, однако с таким сталкивалось много футболистов и их семей", – сказал Рональд Куман.



В 10-м туре чемпионата Испании "Барселона" на своем поле проиграла "Реалу" со счетом 1:2 в Эль-Классико. После матча разъяренные болельщики атаковали автомобиль главного тренера Рональда Кумана.



Фанаты заблокировали автомобиль и некоторое время не позволяли Куману покинуть территорию стадиона "Камп Ноу". Некоторые люди бросали в авто предметы и избивали его ногами.

24 октября в 10 туре чемпионата Испании по футболу "Реал" победил в гостях "Барселону" в Эль-Классико.

После этого в сети появилось видео, как фанаты атаковали автомобиль главного тренера "Барсы" Рональда Кумана.

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