Тренер "Аталанты" неожиданно раскритиковал Малиновского, несмотря на супергол украинца "Ювентуса"
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заявил, что украинскому футболисту Руслану Малиновскому не хватает стабильности
Об этом тренер рассказал в преддверии стыкового матча Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса", сообщает Tutto Atalanta.
На вопрос, станет ли Малиновский ключом к победе над "Олимпиакосом", Гасперини ответил, что украинцу не хватает стабильности.
"Малиновский провел против "Ювентуса" очень хороший отрезок матча, но его выступления в нескольких предыдущих играх были не столь хорошими. У нас много важных игроков, и я не хочу составлять рейтинги", - сказал Гасперини.
13 февраля точный удар Малиновского со штрафного в девятку помог "Аталанте" сыграть с "Ювентусом" вничью 1:1 в чемпионате Италии.
Всего в нынешнем сезоне 28-летний украинец провел за клуб из Бергамо 26 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.
Первая стыковая игра плей-офф Лиги Европы между "Аталантой" и "Олимпиакосом" пройдет сегодня в Италии и начнется в 22:00.
- Напомним, 17 февраля, состоятся первые стыковые матчи Лиги Европы.
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