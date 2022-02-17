Тренер "Аталанты" неожиданно раскритиковал Малиновского, несмотря на супергол украинца "Ювентуса"

Об этом тренер рассказал в преддверии стыкового матча Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса", сообщает Tutto Atalanta.

На вопрос, станет ли Малиновский ключом к победе над "Олимпиакосом", Гасперини ответил, что украинцу не хватает стабильности.

"Малиновский провел против "Ювентуса" очень хороший отрезок матча, но его выступления в нескольких предыдущих играх были не столь хорошими. У нас много важных игроков, и я не хочу составлять рейтинги", - сказал Гасперини.

13 февраля точный удар Малиновского со штрафного в девятку помог "Аталанте" сыграть с "Ювентусом" вничью 1:1 в чемпионате Италии.

Всего в нынешнем сезоне 28-летний украинец провел за клуб из Бергамо 26 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.

Первая стыковая игра плей-офф Лиги Европы между "Аталантой" и "Олимпиакосом" пройдет сегодня в Италии и начнется в 22:00.