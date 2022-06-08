Тренер "Аталанты" Гасперини отказался уходить в отставку

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport .

"Вчера была новость о моей отставке. Со мной никто не говорил, пока эта новость не появилась. Если я должен что-то сказать, то знайте, что я никогда не отступал. Сегодня я не уйду в отставку", - заявил Джан П'еро Гасперини.

Тренер также заявил, что сейчас "Аталанте" нужно выбрать философию – путь, куда клуб будет двигаться.

"Я вижу три пути. Первый – поиск нескольких топовых игроков, которые могут немедленно повысить ценность команды. Или мы можем стремиться омолодить команду. Они принесут много средств в бюджет в будущем. Другой способ – почти ничего не делать, оставаться на месте и говорить: "Давайте, вперед". Надо будет выбрать философию. Это делает не только тренер. Мое мнение учитывается, но есть еще два спортивных директора, президент, генеральный директор. Нужно очертить планы, а затем начинать работать", – сказал Гасперини.

"Аталанта" завершила сезон Серии А на восьмой позиции.

21 мая стало известно, что "Аталанта", за которую играет украинец Руслан Малиновский, финишировала в чемпионате Италии восьмой и не будет участвовать в еврокубках в сезоне 2022/23.

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