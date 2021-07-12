Тренер Англии объяснил, кто виноват в поражении в серии пенальти финала Евро-2020

Об этом сообщает BBC.



По словам Саутгейта, за поражение в серии пенальти отвечает он, а не игроки, которые не реализовали одиннадцатиметровые удары.



"За это отвечаю я. Я выбрал пенальтистов, исходя из того, что они делали на тренировках. Мы побеждали как команда, а сегодня все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч. Но что касается пенальти - это был мой выбор, который целиком лежит на мне ", - сказал Саутгейт.



Финал Евро-2020 закончился победой Италии над Англией в серии пенальти (1: 1, 3: 2 по пенальти). Решающие удары не реализовали такие английские футболисты, как Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд.



Сборная Италии стала чемпионом Европы второй раз в истории. Первый континентальный титул итальянцы получили в 1968 году.

11 июля сборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.