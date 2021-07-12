Тренер Англии объяснил, кто виноват в поражении в серии пенальти финала Евро-2020
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт взял на себя ответственность за выбор пенальтистов после поражения Италии в финале Евро-2020
Об этом сообщает BBC.
По словам Саутгейта, за поражение в серии пенальти отвечает он, а не игроки, которые не реализовали одиннадцатиметровые удары.
"За это отвечаю я. Я выбрал пенальтистов, исходя из того, что они делали на тренировках. Мы побеждали как команда, а сегодня все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч. Но что касается пенальти - это был мой выбор, который целиком лежит на мне ", - сказал Саутгейт.
Финал Евро-2020 закончился победой Италии над Англией в серии пенальти (1: 1, 3: 2 по пенальти). Решающие удары не реализовали такие английские футболисты, как Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд.
Сборная Италии стала чемпионом Европы второй раз в истории. Первый континентальный титул итальянцы получили в 1968 году.
- 11 июля сборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное