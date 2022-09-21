Об этом она сообщила в эфире Эспрессо.

"Мы не можем провозглашать конкретные данные, но они достаточно убедительны. В частности, Россия начинает убирать с передовой, где возможен такой контакт, штатные подразделения, а выставлять туда больше мобилизованных так называемых Л/ДНР, которых не жалко. Поэтому возникают внутренние конфликты, поскольку мобилизованные осознают, что их выставляют как пушечное мясо, что их не хотят забирать как 300-х с передовой, они знают о том, что при обращении в госпитали там, за поребриком, им не рады. Им говорят, что они не являются гражданами РФ, бюджет которой рассчитан на восстановление раненых, поэтому они четко отдают себе отчет в том, что не нужны этой стране, за которую топили столько времени", - сказала Гуменюк.

Российские военные осознают, что сложить оружие и сдаться в плен Украине – комфортнее проживания в родных домах.

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