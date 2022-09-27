Трехлетний Лео из Ирпеня растрогал исполнением песни "Океана Эльзы"
Маленький житель Ирпеня Леон Буша спел хит "Обійми" украинской группы "Океан Эльзы"
Видео опубликовал в своем Instagram отец Леона Александр Буша.
Трехлетний мальчик из Ирпеня Леон Буша, ставший звездой соцсетей после исполнения а капелла "Ой у лузі чрвона калина", поразил исполнением новой песни.
В новом видео маленький украинец перепел популярную композицию рок-группы "Океан Эльзы" "Обійми".
"В конце видео я спросил у Лео, что он сделает в первую очередь, когда узнает о нашей победе. Закрыв глаза, он мне ответил. Его откровенный ответ невероятно трогателен. Насколько сильно он желает мира. Я уверен, что каждый из нас ждет нашу победу так же сильно, как Лео. Приближаем победу вместе. Кто, чем может, на своих местах!", - написал отец мальчика под видео.
На видео видно, что, услышав вопрос от папы, мальчик без раздумий ответил, что после войны он просто закроет глаза и скажет: "Да, мы победили".
Комментаторы остались в восторге от исполнения песни маленьким Лео и его послевоенных планов.
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