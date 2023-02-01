Трехкратный победитель Лиги чемпионов покинул ПСЖ ради английского клуба
Костариканский голкипер Кейлор Навас перешел из французского ПСЖ в английский "Ноттингем Форест"
Об этом сообщает официальный сайт "Ноттингем Форест" .
Английский клуб арендовал Наваса до конца нынешнего сезона. 36-летний голкипер покинул парижский клуб из-за отсутствия игровой практики - с лета 2022 года он сыграл за ПСЖ всего дважды.
Кейлор Навас выступает за французский клуб с 2019 года. В 2014-2019 годах он играл за испанский "Реал", с которым трижды побеждал в Лиге чемпионов.
"Ноттингем Форест" занимает в чемпионате Англии 13-е место.
- 1 февраля аргентинский полузащитник Энцо Фернандес перешел из португальской "Бенфики" в английский "Челси" за 121 млн евро.
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