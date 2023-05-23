Трехкратный олимпийский чемпион из НБА объявил о завершении карьеры
Американский баскетболист Кармело Энтони, трижды выигрывавший Олимпийские игры, объявил, что завершает карьеру
Об этом Энтони сообщил в twitter.
Форвард провел 19 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации. Он выступал за "Денвер", "Оклахому", "Нью-Йорк", "Хьюстон", "Портленд" и "Лос-Анджелес Лейкерс".
Энтони стал самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА в сезоне 2012/13. Он 10 раз играл в Матчах всех звезд.
Вместе со сборной США 38-летний Кармело Энтони трижды выигрывал золото Олимпийских игр – в 2008, 2012 и 2016 годах.
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