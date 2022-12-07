Трех судей Конституционного Суда отправили в отставку

Об этом сообщается на сайте Конституционного суда Украины.

"В среду, 7 декабря, на специальном пленарном заседании Конституционный Суд Украины рассмотрел вопрос об увольнении судей КСУ Ирины Зовгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденко с должности судьи Конституционного Суда Украины в отставку на основании поданных ими заявлений", - говорится в тексте прессслужбы.

Удовлетворение указанных заявлений состоялось по результатам заседания КСУ.

Напомним, депутаты Киевсовета из фракции "Европейская Солидарность" и общественные активисты обратились к судьям Конституционного Суда Украины с письмом, в котором требуют разблокировать закон о переименовании церкви московского патриархата.

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