Трех судей Конституционного Суда отправили в отставку
Три судьи Конституционного Суда Украины ушли в отставку на основании поданных ими заявлений
Об этом сообщается на сайте Конституционного суда Украины.
"В среду, 7 декабря, на специальном пленарном заседании Конституционный Суд Украины рассмотрел вопрос об увольнении судей КСУ Ирины Зовгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденко с должности судьи Конституционного Суда Украины в отставку на основании поданных ими заявлений", - говорится в тексте прессслужбы.
Удовлетворение указанных заявлений состоялось по результатам заседания КСУ.
- Напомним, депутаты Киевсовета из фракции "Европейская Солидарность" и общественные активисты обратились к судьям Конституционного Суда Украины с письмом, в котором требуют разблокировать закон о переименовании церкви московского патриархата.
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