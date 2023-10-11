Трех футболистов "Динамо" заметили в ночном клубе во время комендантского часа

Футболистов юношеского состава "Динамо" идентифицировали авторы ТаТоТаке в кадрах расследования "Как столичные правоохранители месяцами не замечают ресторан в комендантский час".

В киевском клубе по просьбе прокомментировать инцидент заверили, что Кремчанина, Осипенко и Герича оштрафовали и провели с ними "воспитательную работу".

В свою очередь глава комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола Франческо Баранка заявил, что в отношении игроков начато расследование из-за "нарушения имиджа футбола".

Однако, по словам главного редактора Трибуны Олега Щербакова, поведение нарушителей осудили не все, а под постом издания об инциденте, нарушителей поддержали футболисты других клубов.

"Многие малолетние футболисты еще, похоже, ничего не поняли. И что нужно следить за своими действиями. Требуем публичной реакции от клубов. Отсутствие реакции будем воспринимать как то, что вы поддерживаете такие месседжи ваших игроков", - написал Щербаков.