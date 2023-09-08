Требуются дополнительные силы: в Генштабе Эстонии высказались по поводу контрнаступления ВСУ
Для успеха на Запорожском направлении и увеличения прорыва обороны российских окупантов ВСУ придется привлекать дополнительные силы
Об этом заявил глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо, передает ERR.ee.
Он отметил, что самые важные события на передовой продолжают происходить в Запорожской области.
"Украинцы продолжают наступление, они, так сказать, прорвали рубеж Суровикина, это хорошая новость. Плохая новость, что прорвалась в основном пехота, и украинцы работают над тем, чтобы увеличить место прорыва и создать условия для продолжения этого прорыва", – сказал Ребо.
Он добавил, что самые ожесточенные бои идут в районе Вербового и Новопрокопивки.
"Развитие успеха украинцев зависит от того, сколь быстро они смогут подтянуть дополнительные резервы и силы", - сказал Ребо.
Глава Генштаба Эстонии считает, что атаки россиян в направлении Лимана и Кременной имеют задачу отвлечь силы ВСУ от Запорожского направления, но успеха в решении этой задачи у кафиров нет, и Украине удается несколько месяцев прекращать там все попытки прорывов.
По словам Ребо, то, что происходит в Бахмуте – важно с моральной точки зрения.
"Они держат населенные пункты к югу от Бахмута в так называемых полуосадочных кольцах, что, вероятно, дает им значительное тактическое преимущество в нанесении потерь противнику, оказывает давление на РФ и создает необходимость подтягивания туда дополнительных резервов россиянами, а следовательно, в целом поддерживает деятельность украинцев в Запорожье и наступление", - отметил он.
- В пятницу, 8 сентября, стало известно, что украинские защитники имеют успех в районе южнее Роботиного .
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