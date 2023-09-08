Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Требуются дополнительные силы: в Генштабе Эстонии высказались по поводу контрнаступления ВСУ

Требуются дополнительные силы: в Генштабе Эстонии высказались по поводу контрнаступления ВСУ

8 сентября, 2023 пятница
23:40
Война с Россией

Для успеха на Запорожском направлении и увеличения прорыва обороны российских окупантов ВСУ придется привлекать дополнительные силы

Об этом заявил глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо, передает ERR.ee.

Он отметил, что самые важные события на передовой продолжают происходить в Запорожской области.

"Украинцы продолжают наступление, они, так сказать, прорвали рубеж Суровикина, это хорошая новость. Плохая новость, что прорвалась в основном пехота, и украинцы работают над тем, чтобы увеличить место прорыва и создать условия для продолжения этого прорыва", – сказал Ребо.

Он добавил, что самые ожесточенные бои идут в районе Вербового и Новопрокопивки.

"Развитие успеха украинцев зависит от того, сколь быстро они смогут подтянуть дополнительные резервы и силы", - сказал Ребо.

Глава Генштаба Эстонии считает, что атаки россиян в направлении Лимана и Кременной имеют задачу отвлечь силы ВСУ от Запорожского направления, но успеха в решении этой задачи у кафиров нет, и Украине удается несколько месяцев прекращать там все попытки прорывов.

По словам Ребо, то, что происходит в Бахмуте – важно с моральной точки зрения.

"Они держат населенные пункты к югу от Бахмута в так называемых полуосадочных кольцах, что, вероятно, дает им значительное тактическое преимущество в нанесении потерь противнику, оказывает давление на РФ и создает необходимость подтягивания туда дополнительных резервов россиянами, а следовательно, в целом поддерживает деятельность украинцев в Запорожье и наступление", - отметил он.

Эстония
Военные новости
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
ЗСУ війна
8 сентября, 2023 пятница
Силы обороны преуспевают в районе южнее Работино, - Генштаб
Кирило Буданов
7 сентября, 2023 четверг
"Опечаленные": Буданов рассказал, что РФ делает после того, как Украина переманила пилота с вертолетом Ми-8
Верховна Рада
8 сентября, 2023 пятница
Бесплатное образование в обмен на военную службу: Раде предлагают внести изменения в закон о мобилизации
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
9 сентября
00:27
Словакия получит от США $3,6 млн для защиты границы с Украиной от нелегалов
00:17
В ЕС обещают наказать Россию за псевдовыборы в оккупации
2023, пятница
8 сентября
23:45
Обновлено
Португалия победила Словакию: результаты всех матчей 8 сентября в отборе на Евро-2024
23:17
Магучих после амбициозного заявления о мировом рекорде победила на этапе "Бриллиантовой лиги"
23:14
Эксклюзив
Чалый: Через пару лет Большой двадцатки не будет в том виде, в каком она есть сейчас
23:12
Появился украинский трейлер байопика о гонщике Энцо Ферарри
23:11
Обновлено
Украина - Англия: букмекеры дали безнадежный прогноз на матч квалификации Евро-2024
23:07
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 сентября
23:06
Израиль
СМИ назвали политика, способствовавшего разговору Зеленского с премьером Израиля Нетаньяху
22:48
Журналисты зафиксировали зятя экс-депутата Червоненка на вилле российского олигарха в Женеве
22:24
ООН: более 7 млн детей-беженцев не ходят в школу. В чем причина
22:04
"Хочу установить мировой рекорд": Магучих сделала амбициозное заявление
21:53
Обновлено
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы на территории "избирательного участка", - Федоров
21:50
Эстония станет первой страной ЕС, которая передаст Украине конфискованные активы РФ
21:49
G20
Украина надеется на осуждение агрессии на саммите G20, участие РФ усложняет процесс, - МИД
21:26
В Испании вырос импорт российского газа
21:19
МИД РФ
Ратификация Римского статута, визит супруги премьера в Киев: МИД России выразил протест послу Армении
20:58
сборная Испании
Испания разгромила Грузию в отборе на Евро-2024
20:49
"Наступление мира должно возобновиться": Зеленский заявил о санкционной паузе партнеров
20:20
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Треугольник на Бахмутском направлении и соотношение потерь оружия во время контрнаступления: военные итоги недели
20:15
Ученые исследовали взаимосвязь глаз с восприятием информации на слух
20:04
Обзор
Когда "Позор" не позор: что посмотреть на выходных
20:04
OPINION
"Не проявлять абсолютно никакого милосердия"
20:00
Обзор
Победные новости 562-го дня войны: британская авиация будет следить за Черным морем, первые "леопарды" из Дании уже в Украине и чат-бот, отслеживающий частоты российской авиации
19:45
К 3 годам за решеткой приговорен киевлянин, который выманивал деньги, обещая эвакуировать из Мариуполя
19:41
Силы обороны преуспевают в районе южнее Работино, - Генштаб
19:29
Обновлено
Россияне ударили ракетой по админзданию полиции в Кривом Роге: погиб правоохранитель, количество пострадавших возросло до 73
19:24
Литва передала Украине 1,5 млн единиц боеприпасов
19:22
Эксклюзив
Власти поспешили выдвинуть Коломойскому подозрение раньше НАБУ, потому что хотят положить этот кейс в свою "копилку", - Гончаренко
19:21
Эксклюзив
ГУР: Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть из плена почти 2,6 тыс. человек
18:44
Инфографика
Италия перед матчем против сборной Украины потеряла знаковых футболистов
18:40
Россияне ударили по окраине Торецка: ранены два подростка и их родители
18:30
На псевдовыборах российские оккупанты собирают данные для военкоматов, - Цетр нацсопротивления
18:21
Стрельба в Днепре: собранные в поддержку патрульных 1,12 млн грн передадут на нужды ВСУ
18:18
Эксклюзив
"Жду до конца года до 37 грн за доллар": экономист Порох спрогнозировал уровень инфляции
18:15
Эксклюзив
Аналитик института стратегических исследований о ситуации под Бахмутом: задача – не дать россиянам помешать прорыву
18:06
OPINION
Договорился бы Салливан с Риббентропом?
17:58
Олег Николенко
МИД Украины прокомментировал идею возобновления зернового соглашения на условиях РФ
17:55
Важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались уже в этом году, – Науседа
17:54
Лидер "Днепра-1" перешел к аутсайдеру чемпионата Мексики, - СМИ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV