Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"На временно оккупированной территории Украины военнослужащие ВС РФ используют оккупационный режим для собственного обогащения", – говорится в сообщении.

По словам Маляр, на временно оккупированных территориях Украины российские военные под предлогом якобы контрразведывательных мер арестовывают местных, преимущественно среди предпринимателей и других состоятельных жителей. Формально они обвиняются в возможном сотрудничестве с силами с Силами обороны Украины.

В частности, в населенном пункте Нижние Сирогозы Херсонской области по состоянию на начало этой недели оккупанты арестовали около сотни граждан. За освобождение задержанных они требуют значительных сумм денег от их родственников или близких.