Требуют выкуп за освобождение: оккупанты арестовали около сотни предпринимателей в Нижних Сирогозах на Херсонщине
Во временно оккупированных Нижних Сирогозах Херсонской области россияне арестовывают предпринимателей и состоятельных местных, чтобы в дальнейшем требовать у их родственников выкуп за освобождение
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"На временно оккупированной территории Украины военнослужащие ВС РФ используют оккупационный режим для собственного обогащения", – говорится в сообщении.
По словам Маляр, на временно оккупированных территориях Украины российские военные под предлогом якобы контрразведывательных мер арестовывают местных, преимущественно среди предпринимателей и других состоятельных жителей. Формально они обвиняются в возможном сотрудничестве с силами с Силами обороны Украины.
В частности, в населенном пункте Нижние Сирогозы Херсонской области по состоянию на начало этой недели оккупанты арестовали около сотни граждан. За освобождение задержанных они требуют значительных сумм денег от их родственников или близких.
- Во временно оккупированном городе Привиль Луганской области так называемый мэр угрожал арестом местным, которые будут общаться с гражданами с подконтрольной Украине территории.
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