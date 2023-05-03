Об этом сообщает NBC.

Гильдия писателей Америки вышла на митинги и заявила, что ведущие голливудские студии и сети должны урегулировать использование ИИ в творческих проектах.

Конкретное требование профсоюза свидетельствует: "ИИ не может писать или переписывать литературные материалы; не может быть использован как исходный материал; уже созданные материалы нельзя использовать для обучения ИИ".

Забастовка может привести к фактической остановке производства вещательных программ, шоу и, возможно, некоторых фильмов, которые остановит развитие развлекательной индустрии в США.

ChatGPT показал, что способен генерировать рассказы, имитирующие содержание и стиль ранее опубликованных работ. NBC News попросила ChatGPT написать оригинальный эпизод сериала-антологии HBO "Белый лотос" - чат-бот ответил рисунок из шести абзацев с персонажами с первого сезона в новых сценариях.