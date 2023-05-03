Требуют урегулировать работу ИИ: голливудские сценаристы вышли на митинги в США
Тысячи сценаристов США требуют урегулировать применение генеративного искусственного интеллекта в стране. Причина – опасение обвала рынка труда и падение спроса на их работу
Об этом сообщает NBC.
Гильдия писателей Америки вышла на митинги и заявила, что ведущие голливудские студии и сети должны урегулировать использование ИИ в творческих проектах.
Конкретное требование профсоюза свидетельствует: "ИИ не может писать или переписывать литературные материалы; не может быть использован как исходный материал; уже созданные материалы нельзя использовать для обучения ИИ".
Забастовка может привести к фактической остановке производства вещательных программ, шоу и, возможно, некоторых фильмов, которые остановит развитие развлекательной индустрии в США.
ChatGPT показал, что способен генерировать рассказы, имитирующие содержание и стиль ранее опубликованных работ. NBC News попросила ChatGPT написать оригинальный эпизод сериала-антологии HBO "Белый лотос" - чат-бот ответил рисунок из шести абзацев с персонажами с первого сезона в новых сценариях.
- Джеффри Хинтон, автор технологии, легшей в основу ИИ, заявил , что искусственный интеллект может вызвать целый ряд угроз - среди которых фейки и безработица.
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