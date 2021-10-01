"Требуют отдать 350 метров территории": Гармаш назвал новое условие оккупантов для открытия КПВВ на Донбассе

Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, передает РБК-Украина.

Гармаш отметил, что оккупанты на заседание ТКГ заявили, что приветствуют украинские гарантии безопасности для открытия КПВВ, но одновременно они отказались их подтвердить.

Он заявил, что оккупанты выдвинули украинской стороне новую претензию: Украина якобы неправильно определила точку, с которой начинается контроль над "серой зоной".

"Фактически они требуют отдать им 350 метров нашей территории, чтобы открыть КПВВ в Золотом. Поэтому этот вопрос (открытие пунктов пропуска, - ред.) снова остается на паузе и пока не решается", - отметил Гармаш.

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