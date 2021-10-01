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Главная война с Россией "Требуют отдать 350 метров территории": Гармаш назвал новое условие оккупантов для открытия КПВВ на Донбассе

"Требуют отдать 350 метров территории": Гармаш назвал новое условие оккупантов для открытия КПВВ на Донбассе

1 октября, 2021 пятница
20:55
война с Россией Сергей Гармаш

Оккупанты на заседании Трехсторонней контактной группы заблокировали вопрос открытия контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе, выдвинув новое условие

Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, передает РБК-Украина.

Гармаш отметил, что оккупанты на заседание ТКГ заявили, что приветствуют украинские гарантии безопасности для открытия КПВВ, но одновременно они отказались их подтвердить.

Он заявил, что оккупанты выдвинули украинской стороне новую претензию: Украина якобы неправильно определила точку, с которой начинается контроль над "серой зоной".

"Фактически они требуют отдать им 350 метров нашей территории, чтобы открыть КПВВ в Золотом. Поэтому этот вопрос (открытие пунктов пропуска, - ред.) снова остается на паузе и пока не решается", - отметил Гармаш.

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Россия
ТКГ
КПВВ
ООС
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