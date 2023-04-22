Об этом сообщает Суспильное.

Протестующие заявляют, что раненых бойцов не вывозят с позиций и говорят о "неудовлетворительных условиях службы" в бригаде.

"Мой муж получил контузию при выходе из окружения. По сегодняшний день медицинское лечение ему не предоставили, лечимся своими силами. Приехал командир и угрожал завести дело за дезертирство, если муж не пойдет в штурмовую бригаду. У меня сын пропал четыре месяца назад, теперь еще и мужа подарить?" – сказала участница акции протеста.

Участники акции перекрыли проезжую часть. Люди, по их словам, требуют надлежащего лечения раненых бойцов и возвращения тел погибших.

Также родственники обвиняют командование бригады в том, что военных отправляют на "ноль" без надлежащего питания, амуниции, медицинского обеспечения и огневой поддержки артиллерии.