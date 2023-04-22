Требуют лечения и питания: в Кривом Роге митингуют родственники терробороновцев
В Кривом Роге собрались на акцию протеста родственники военных, служащих в 129-й бригаде Территориальной обороны ВСУ
Об этом сообщает Суспильное.
Протестующие заявляют, что раненых бойцов не вывозят с позиций и говорят о "неудовлетворительных условиях службы" в бригаде.
"Мой муж получил контузию при выходе из окружения. По сегодняшний день медицинское лечение ему не предоставили, лечимся своими силами. Приехал командир и угрожал завести дело за дезертирство, если муж не пойдет в штурмовую бригаду. У меня сын пропал четыре месяца назад, теперь еще и мужа подарить?" – сказала участница акции протеста.
Участники акции перекрыли проезжую часть. Люди, по их словам, требуют надлежащего лечения раненых бойцов и возвращения тел погибших.
Также родственники обвиняют командование бригады в том, что военных отправляют на "ноль" без надлежащего питания, амуниции, медицинского обеспечения и огневой поддержки артиллерии.
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы и два важных военных объекта противника.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное