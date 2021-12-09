Требуют изменить курс: в ФСБ заявили, что корабль ВМС Украины "Донбасс" идет в сторону Керченского пролива

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСБ.



"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования поменять курс не выполняет", - заявили в ФСБ.



Там добавили, что это вроде бы "создает угрозу безопасности" мореплавания.



По данным спецслужбы, утром корабль вышел из порта Мариуполь и отправился в направлении Керченского пролива.



В комментарии РБК-Украина пресс-служба Госпогранслужбы Украины, отметила, что пока не владеет информацией по поводу этой ситуации.

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