Требуют изменить курс: в ФСБ заявили, что корабль ВМС Украины "Донбасс" идет в сторону Керченского пролива
В ФСБ России заявили о том, что украинский корабль ВМС "Донбасс" двигается в сторону Керченского пролива и выдвинули требование об изменении курса
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования поменять курс не выполняет", - заявили в ФСБ.
Там добавили, что это вроде бы "создает угрозу безопасности" мореплавания.
По данным спецслужбы, утром корабль вышел из порта Мариуполь и отправился в направлении Керченского пролива.
В комментарии РБК-Украина пресс-служба Госпогранслужбы Украины, отметила, что пока не владеет информацией по поводу этой ситуации.
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