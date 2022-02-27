"Требуют, чтобы ВСУ сложили оружие": Украина не поедет на переговоры в Беларусь, - Никифоров

Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил в Facebook.



"Мы также услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ выдвинули требование, что украинская армия должна сперва сложить оружие. На это немедленно получили предложение отправиться за "русским военным кораблем", - написал он.



Никифоров добавил, что решение россиян ехать в Гомель - лишь информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину.



"Это неправда. Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения. Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты. Так же в вопросах безопасности нашей делегации мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало", - сообщил спикер.



Он добавил, что позиция Украины остается неизменной.



"Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене… Продолжите сами. Мы и дальше приглашаем Россию как можно быстрее сесть за стол переговоров и уберечь жизнь своих военных. Каждый день промедления будет стоить РФ невосполнимыми человеческими и экономическими потерями" – подытожил Никифоров.