"Требуют, чтобы ВСУ сложили оружие": Украина не поедет на переговоры в Беларусь, - Никифоров
Украина получила недопустимые условия для начала переговоров
Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил в Facebook.
"Мы также услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ выдвинули требование, что украинская армия должна сперва сложить оружие. На это немедленно получили предложение отправиться за "русским военным кораблем", - написал он.
Никифоров добавил, что решение россиян ехать в Гомель - лишь информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину.
"Это неправда. Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения. Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты. Так же в вопросах безопасности нашей делегации мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало", - сообщил спикер.
Он добавил, что позиция Украины остается неизменной.
"Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене… Продолжите сами. Мы и дальше приглашаем Россию как можно быстрее сесть за стол переговоров и уберечь жизнь своих военных. Каждый день промедления будет стоить РФ невосполнимыми человеческими и экономическими потерями" – подытожил Никифоров.
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