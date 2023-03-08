Поэтому, проведя бессонную ночь со слезами, печалью и бессильной яростью, я поняла, что стоит сосредоточиться на наказании виновных.

И здесь есть нюанс. Несмотря на то, что за имена подонков объявлено вознаграждение, не покидает мысль, что уничтожения только их недостаточно. Рана не заживает, даже если им пулями в лицо провозгласить наш общий отзыв "Героям слава!". Этого мало!

Ведь их поступок символизирует для нас безнаказанную казнь десятков и сотен тысяч украинских защитников по ГУЛАГам, застенкам и бункерам. Расстрел — это отсылка к убийству в Оленовке, пытки и убийства в застенках Изоляции, это убитые в Буче. Поэтому установления имен и наказания непосредственно этих нескольких по сравнению с причиненной болью — несопоставимо мало.

У таких преступлений есть не только исполнители, но и свидетели и "знатоки". Кто-то знает, слышал, видел, хотя сам не убивал и даже рядом не был. Именно к ним сейчас апеллируют те, кто обещает вознаграждение за имена палачей.

Читайте также: "Не хватит у них на то мышиной натуры..."

Поэтому я бы хотела видеть системное наказание за совершение системного зла.

Здесь нужно понимать, что у таких преступлений есть не только исполнители, но и свидетели и "знатоки". Кто-то знает, слышал, видел, хотя сам не убивал и даже рядом не был. Именно к ним сейчас апеллируют те, кто обещает вознаграждение за имена палачей.

Нужно наказывать за соучастие в преступлении тех, кто знал и умолчал, не захотел даже попытаться передать информацию о военном преступлении, о котором ему стало известно

Читайте также: Расстрел пленного: чтобы не забыть...

Так вот. Я бы, кроме "пряников" стимулировала их к правде "кнутом". Нужно наказывать за соучастие в преступлении тех, кто знал и умолчал, не захотел даже попытаться передать информацию о военном преступлении, о котором ему стало известно.

Особенно важно это будет тогда, когда мы начнем заходить на территории, которые были оккупированы с 2014 года. Ведь можно не сомневаться, что где-то рядом с местом преступления непременно были либо мобики из "Л/ДНР", либо "насильно призванные" из Крыма. После освобождения этих территорий следует подумать о сроках, после которых скрытое преступление в случае разоблачения делает человека не свидетелем, а преступником.

Источник

Об авторе: Лариса Волошина, журналистка, психолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.