Требуется сеанс психотерапии: В Офисе президента отреагировали на адресованное украинцам "поздравление" Путина с 9 мая

Об этом Подоляк написал в telegram .

"Изящная вершина цинизма – это обращение Путина 8 мая: "Сегодня общая обязанность – не допустить возрождения нацизма, который принес столько страданий людям разных стран". Ведь говорит об этом не кто иной как сам отец современного российского нацизма", - написал Подоляк.

Он возмутился, что Путин решается обращаться к украинцам, которых убивают российскими ракетами.

"И сразу добавляет, обращаясь непосредственно к тем, кого жестоко и намеренно ежедневно убивают российские ракеты: "Откровенно желаю украинским ветеранам Великой отечественной войны душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины – мирного и справедливого будущего". Просто идеальное расщепление миров", - констатировал Подоляк.

Он добавил, что Россия и ее политическая элита демонстрируют феномен объемного коллективного помешательства на пропагандистских мифах.

"В психиатрии многое можно объяснить галлюцинациями или навязчивыми состояниями. Человек добровольно погружает себя в эти состояния и там ведет немыслимые битвы. И хотя психиатрия занимается только индивидуальными болезненными состояниями, Россия, ее политическая элита явно демонстрируют феномен, скажем так, объемного коллективного помешательства на пропагандистских мифах, периодически все вместе впадая в состояние alucinatio, бессмысленного лепета, публичного бреда", - отметил Подоляк.

Он резюмировал, что россиянам в таких условиях очевидно необходим массовый сеанс психотерапии.

"Поэтому считаю, что Украина теперь имеет важную психиатрическую миссию – провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян. Что-то вроде того, что в старину называли экзорцизмом, изгнанием дьявола", - подытожил Подоляк.

8 мая Владимир Путин, несмотря на полномасштабную агрессию против Украины, адресовал украинскому народу и ветеранам Второй мировой войны поздравительную телеграмму к 9 мая.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb