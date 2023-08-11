Требуется документ: в Украине утвердили порядок идентификации возраста на сайтах по продаже е-сигарет
Правительство в пятницу, 11 августа, утвердило порядок предварительной идентификации возраста пользователей на сайтах по продаже е-сигарет: подтверждать возраст планируют с помощью документов в Дии
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Утвержден порядок предварительной идентификации возраста пользователей вебсайтов производителей, импортеров устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и/или электронных сигарет", - говорится в сообщении.
Мельничук отметил, что создание механизма, позволяющего обеспечивать идентификацию возраста, поручили Министерству цифровой трансформации. Подтверждать возраст планируют с помощью документа, удостоверяющего личность с использованием средств Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности, мобильного приложения Дия.
- 11 июля в Украине вступили в силу новые ограничения по табачным изделиям, в частности, они касаются рекламы и продажи табачных изделий, а также ответственности за курение электронных сигарет в общественных местах.
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