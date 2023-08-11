Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Утвержден порядок предварительной идентификации возраста пользователей вебсайтов производителей, импортеров устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и/или электронных сигарет", - говорится в сообщении.

Мельничук отметил, что создание механизма, позволяющего обеспечивать идентификацию возраста, поручили Министерству цифровой трансформации. Подтверждать возраст планируют с помощью документа, удостоверяющего личность с использованием средств Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности, мобильного приложения Дия.