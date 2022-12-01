Требуется антироссийская, антиимпериалистическая люстрация - Арсений Яценюк на КБФ

Об этом говорится на сайте Форума .

“В России НКВД изменилось на ФСБ, а суть осталась та же. Сталин сменился Путиным, а суть осталась та же. Сталинская советская шовинистская идеология изменена на новый путинский империализм, а суть та же”, - подчеркнул он.

"Украина является травмой для всех российских диктаторов", - добавил он.

По убеждению Арсения Яценюка, на законодательном уровне должен быть введен запрет на поддержку российской агрессии, "будь то поддержки любых пророссийских партий или любой пророссийской идеологии". Так же, как неприемлемо непризнание Голодомора геноцидом.

“Это должно быть введено в рамках закона. Отрицание российской агрессии, отрицание пыток, отрицание русского империализма, отрицание того, что Голодомор является актом геноцида, отрицание военных преступлений должно преследоваться по закону. И таким людям – не место в украинском законодательном органе ив украинской власти. Это должна быть новая люстрация – антироссийская, антиимпериалистическая люстрация”, - подчеркнул глава КБФ.

Киевский Форум по Безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину», – главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.