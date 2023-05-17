Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо"

"Все снаряды на нашей территории, остающиеся от нашествия российских оккупантов, опасны. То же касается и боеприпасов, оставшихся после Второй мировой войны. Поскольку как такового гуманитарного разминирования тогда не было. Именно поэтому мы до сих пор находим такие снаряды", – объяснила Кустовская.

Менеджер ОО "Ассоциация саперов Украины" считает, что для полного разминирования территории Украины требуется не менее 60 лет.

"Сейчас операторы по гуманитарному разминированию прилагают немалые усилия для того, чтобы очистить нашу территорию от снарядов. Этот процесс очень сложен и тяжел. Однако, если мы не будем останавливаться, то через 60 лет мы имеем шанс полностью очистить нашу территорию от взрывоопасных предметов. Это касается снарядов Второй мировой войны и русско-украинской войны", - добавила она.