Требуется 60 лет, чтобы очистить всю территорию Украины от взрывоопасных предметов, - менеджер ОО "Ассоциация саперов Украины" Кустовская
Менеджер ОО "Ассоциация саперов Украины" Ирина Кустовская считает, что для полной очистки территории Украины от взрывоопасных предметов требуется более 60 лет
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо"
"Все снаряды на нашей территории, остающиеся от нашествия российских оккупантов, опасны. То же касается и боеприпасов, оставшихся после Второй мировой войны. Поскольку как такового гуманитарного разминирования тогда не было. Именно поэтому мы до сих пор находим такие снаряды", – объяснила Кустовская.
Менеджер ОО "Ассоциация саперов Украины" считает, что для полного разминирования территории Украины требуется не менее 60 лет.
"Сейчас операторы по гуманитарному разминированию прилагают немалые усилия для того, чтобы очистить нашу территорию от снарядов. Этот процесс очень сложен и тяжел. Однако, если мы не будем останавливаться, то через 60 лет мы имеем шанс полностью очистить нашу территорию от взрывоопасных предметов. Это касается снарядов Второй мировой войны и русско-украинской войны", - добавила она.
- 27 апреля аналитики Globsec сообщили, что в Украине потенциально заминировано 174 тыс. кв. км . При действующих темпах на обезвреживание взрывоопасных предметов уйдет 757 лет.
- 28 апреля Министерство экономики открыло спецсчет для нужд гуманитарного разминирования , на который каждый сможет перечислить средства в гривне и иностранной валюте.
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