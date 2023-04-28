Об этом Ткаченко заявил в интервью Интерфакс-Украина .

Министр сказал, что необходимо провести экспертную оценку того, как будет происходить взаимодействие между государством и соцсетью.

"Телеграм создал в себе сообщество, которое закрыто от общества, тогда как все медиа, подпадающие под закон "О медиа", открытые, известны их владельцы, есть определенная отчетность и т.д. Поэтому Telegram - это вопрос, который требует реально экспертного обсуждения", – отметил Ткаченко.

Он сказал, что у соцсети есть определенные плюсы. Одним из них является быстрое донесение информации до населения, в том числе тех людей, которые находятся на временно оккупированных территориях. В то же время, по словам Ткаченко, она имеет множество анонимных телеграм-каналов и российских активностей в них.

"Кроме того, у телеграма нет обратной связи. Какой бы она ни была в фейсбуке или гугле, но она есть, мы по крайней мере знаем, к кому обращаться. К кому обращаться в телеграме - этот вопрос непростой", - добавил министр.

Ткаченко подчеркнул, что речь о запрете Telegram не идет. По его словам, говорится скорее об определенном регулировании.

"Потому что телеграм-каналы собирают средства, и мы не знаем, платят ли они налоги, - это первый вопрос. Второй вопрос - это опять же с точки зрения прозрачности, собственности, сотрудничества с обществом и понимания того, как это взаимодействие происходит" , – отметил он.

Министр отметил, что так называемое регулирование Telegram находится в стадии обсуждения на уровне "давайте поговорим". В то же время, Ткаченко пожаловался, что Министерство пыталось коммуницировать с Telegram и приглашало его к диалогу. Впрочем, в компании на контакт не вышли.

"Им это не нужно, потому что они находятся полностью вне зоны регулирования. Им это неинтересно, они существуют в своем пузыре. Пользуясь случаем, приглашаем их к диалогу", - сказал министр.

Также Ткаченко добавил, что у власти нет точной информации о связи Telegram с российскими спецслужбами. Сомнения и вопросы по этому поводу вызывает и то, что соцсеть не идет на контакт.

22 марта спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил , что в ближайшее время могут принять меры против каналов в Telegram, информирующих о движении ракет и БПЛА.