Требуем вернуть в эфир Еспресо, Прямой и 5 канал и наказать виновных в информационной диверсии, которая подрывает единство Украины, – заявление фракции "Европейская Солидарность"

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте "Европейской Солидарности"

"В эфире Прямого, Пятого, Еспресо, среди прочего, выходили программы важных международных партнеров – редакции "Голоса Америки", ВВС, Радио Свобода, Франс 24".

Отключение телеканалов негативно воспринимается многомиллионной аудиторией украинцев и получило критическую критическую оценку наших международных партнеров.

Весь мир сегодня увлекается достоинством и отвагой украинцев, борющихся за демократию и свободу.

Не достойно в такое ответственное и тяжелое время подавать обществу и миру другие сигналы – о политической цензуре, избирательности и давлении на медиа", – говорится в заявлении.

"Европейская Солидарность" расценивает отключение трех телеканалов как информационную диверсию, направленную на подрыв единства и демократических устоев государства.

"Видим в действиях руководителя концерна РРТ превышение служебных полномочий и коррупцию, когда он самоличным решением исключил каналы из эфира. По нашей информации, сейчас руководитель концерна РРТ находится в отпуске, носящем характер государственной измены – вырубить каналы и уйти отдыхать во время войны. Наша фракция хотела встретиться с руководителем РРТ и получили информацию, что он находится в недельном отпуске.

Обращаемся к ОГПУ с требованием возбудить уголовное производство по факту превышения должностных обязанностей руководителем концерна РРТ.

Требуем от премьер-министра и правительства немедленно рассмотреть на своем заседании вопрос о несоответствии руководителя концерна РРТ занимаемой должности.

Требуем от всех причастных к этой информационной провокации против государства и подавления свободы слова и права журналистов на профессию немедленно вернуть каналы в многонациональную платформу DVB-T2, немедленно выполнить Указ президента о присоединении коллективов каналов к созданию общего марафона и предоставить трем патриотическим каналам слот в совместном эфире.

Обращаемся ко всем парламентским фракциям и журналистам других телеканалов, получившим слот в общенациональном марафоне, публично поддержать коллективы телеканалов Пятый, Прямой и Еспресо", – отметили в ЕС.