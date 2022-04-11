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Требуем вернуть в эфир Еспресо, Прямой и 5 канал и наказать виновных в информационной диверсии, которая подрывает единство Украины, – заявление фракции "Европейская Солидарность"

11 апреля, 2022 понедельник
12:53
Эспрессо Т2 Европейская Солидарность

"Европейская Солидарность" требует вернуть в эфир отключенные телеканалы Еспресо, Прямой и 5 канал, а также обращается в ОГПУ с требованием возбудить уголовное производство по факту превышения служебных обязанностей руководителем концерна РРТ

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте "Европейской Солидарности"

"В эфире Прямого, Пятого, Еспресо, среди прочего, выходили программы важных международных партнеров – редакции "Голоса Америки", ВВС, Радио Свобода, Франс 24".

Отключение телеканалов негативно воспринимается многомиллионной аудиторией украинцев и получило критическую критическую оценку наших международных партнеров.

Весь мир сегодня увлекается достоинством и отвагой украинцев, борющихся за демократию и свободу.

Не достойно в такое ответственное и тяжелое время подавать обществу и миру другие сигналы – о политической цензуре, избирательности и давлении на медиа", – говорится в заявлении.

"Европейская Солидарность" расценивает отключение трех телеканалов как информационную диверсию, направленную на подрыв единства и демократических устоев государства.

"Видим в действиях руководителя концерна РРТ превышение служебных полномочий и коррупцию, когда он самоличным решением исключил каналы из эфира. По нашей информации, сейчас руководитель концерна РРТ находится в отпуске, носящем характер государственной измены – вырубить каналы и уйти отдыхать во время войны. Наша фракция хотела встретиться с руководителем РРТ и получили информацию, что он находится в недельном отпуске.

Обращаемся к ОГПУ с требованием возбудить уголовное производство по факту превышения должностных обязанностей руководителем концерна РРТ.

Требуем от премьер-министра и правительства немедленно рассмотреть на своем заседании вопрос о несоответствии руководителя концерна РРТ занимаемой должности.

Требуем от всех причастных к этой информационной провокации против государства и подавления свободы слова и права журналистов на профессию немедленно вернуть каналы в многонациональную платформу DVB-T2, немедленно выполнить Указ президента о присоединении коллективов каналов к созданию общего марафона и предоставить трем патриотическим каналам слот в совместном эфире.

Обращаемся ко всем парламентским фракциям и журналистам других телеканалов, получившим слот в общенациональном марафоне, публично поддержать коллективы телеканалов Пятый, Прямой и Еспресо", – отметили в ЕС.

  • Напомним, 4 апреля концерн РРТ выключил "Еспресо", "Прямой" и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от концерна РРТ возобновить вещание каналов.
  • Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что не принимал решения об отключении телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Еспресо".
  • Более 150 представителей украинской научной и культурной интеллигенции подписали письмо президенту Украины, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, Совету национальной безопасности и обороны, в котором выражают поддержку телеканалам "Еспресо", "Прямому" и 5-му и свободе слова в Украине, и требуют восстановить их вещание в цифровом эфире.
  • Депутаты от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, София Федина и Олег Синютка нашли в Ковеле концерн РРТ, выключивший из эфира Еспресо, Прямой и 5 канал, и попросили немедленно включить каналы.
  • Политолог Игорь Рейтерович считает, что в решении отключения определенных каналов, среди которых "Эспрессо", есть попытка установить тотальный контроль над информационным пространством.
  • Юрист-международник, политический эксперт Андрей Смолий считает , что отключения телеканалов "Еспресо", "5 канала" и "Прямого" из сети Т2 похоже на политические разборки, ведь законных оснований и документов на этот счет не было.
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