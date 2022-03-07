Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Требуем от РФ прекратить манипулировать": Верещук просит мировых лидеров помочь открыть гуманитарные коридоры по маршрутам Украины

"Требуем от РФ прекратить манипулировать": Верещук просит мировых лидеров помочь открыть гуманитарные коридоры по маршрутам Украины

7 мартa, 2022 понедельник
12:49
война с Россией

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что РФ выдвигает неприемлемые условия открытия гуманитарных коридоров для эвакуации населения из районов боевых действий, чтобы манипулировать этим вопросом

Об этом Верещук сказала на брифинге.

"Вчера, в 00:30, к нам поступило письмо из РФ, в котором они предложили, учитывая личную просьбу президента Французской Республики Эмманюэля Макрона, объявить режим тишины с 10 утра 7 марта и открыть гуманитарные коридоры (в направлении РФ). Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров Не поедут наши люди из Иванкова, Дымера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь для того, чтобы потом улететь самолетами в РФ.Надеюсь, что президент Франции Эмманюэль Макрон понимает, что его имя и искренние попытки помочь гражданскому населению Украины, а также иностранным гражданам Китая, Пакистана, Индии и многих других государств действительно используется и манипулируется Россией", - сказала Верещук.

Министр подчеркнула, что Украина нуждается в гуманитарных коридорах для спасения мирных жителей, но по маршрутам, скоординированным с украинскими властями.

"Нам нужны гуманитарные коридоры. Надо выводить гражданских украинцев и иностранцев из горячих зон. Только официальные сообщения украинской власти! Только они являются основанием для работы гуманитарных коридоров на украинской территории. Мы ... направили свое видение того, как должны выглядеть гуманитарные коридоры, и мы готовы открыть такие коридоры с 10:00 сегодняшнего дня", - сказала Верещук.

Читайте также. Россия вместо гуманитарных коридоров хочет сделать кровавые, - Зеленский

Министр потребовала от РФ прекратить манипуляции с привлечением мировых лидеров и предоставить коридоры по маршрутам, предложенным Украиной.

"Мы требуем от РФ прекратить манипулировать и злоупотреблять доверием мировых лидеров, таких как Эмманюэль Макрон, лидеры Китая, Турции или Индии. И сделать открытыми маршруты, которые мы указали. Мы требуем от РФ принять варианты наших маршрутов, а также установить режим прекращения огня, о котором мы договоримся Мы требуем от РФ открыть возможности для гуманитарных коридоров, по которым будут ехать гуманитарные грузы с медикаментами и продуктами... Еще раз обращаюсь кРФ: прекратите манипулировать жизнями гражданского населения, дайте возможность открыть гуманитарные коридоры и людям спасти себя, своих детей, жизнь и здоровье", - сказала Верещук.

Глава Минреинтеграции также обратилась к лидерам США, Великобритании и Франции с просьбой содействовать открытию гуманитарных коридоров по украинским маршрутам.

"Обращаюсь к лидерам: к Эмманюэлю Макрону, ... Борису Джонсону, Джозефу Байдену. Пожалуйста, помогите открыть реальные действенные гуманитарные коридоры, которые спасут жизнь сотням тысяч людей, в том числе иностранным гражданам", - сказала Верещук.

  • Напомним, россияне обстреляли людей, пытавшихся уехать из Ирпеня, Киевской области: погибли 8 мирных жителей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
мирные жители
Ирина Верещук
Читайте также:
Путін
4 мартa, 2022 пятница
Путин стремится вовлечь страны ОДКБ в войну в Украине, - Данилов
Єнс Столтенберг
4 мартa, 2022 пятница
РФ перебрасывает в Украину новое тяжелое вооружение, - Столтенберг
Олександр Лукашенко
4 мартa, 2022 пятница
Отказ от нейтралитета и освобождение президента от ответственности: Лукашенко подписал решение об изменении Конституции Беларуси
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.27
    Покупка 29.27
    Продажа 30.23
  • EUR
    Покупка 32.3
    Продажа 33.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
7 мартa
14:20
Мевлют Чавушоглу
В Анталии состоится трехсторонняя встреча с участием Кулебы и Лаврова, - Чавушоглу
14:11
Оккупанты сосредоточивают силы для окружения Киева и еще пяти городов Украины, - Генштаб
14:06
Михаил Мишустин
В России утвердили список "недружественных стран"
13:59
Офис генпрокурора объявил в международный розыск российского певца Баскова, - Венедиктова
13:59
Кличко: создаем в столице резерв продуктов и оказываем помощь тем ,кому она нужна
13:55
Алексей Данилов
Найдем и придем - как за Айхманом или бен Ладеном: Данилов пригрозил Путину и его приспешникам
13:49
Порошенко
Порошенко передал оружие и снаряжение батальону терробороны "Скиф" в Василькове
13:43
От украинских кинопроизводителей – Вооруженным Силам. Правообладатели продали права на фильм "Черкассы", а вырученные деньги направят на поддержку армии
13:35
Китай выразил готовность выступить посредником между Украиной и РФ
13:33
В боях на Гостомельском направлении погиб нардеп 8-го созыва Александр Марченко
13:24
Подоляк
Третий раунд переговоров с россиянами запланирован на 16:00, - Подоляк
13:21
"Путин не остановится на Украине": Науседа в разговоре с Блинкеном призвал мир помочь украинцам в связи с вторжением РФ
13:14
Оккупанты используют на своей технике нацистскую символику, - СБУ
13:02
Ракетным залпом с побережья под Одессой украинцы повредили патрульный корабль оккупантов
12:48
Украина создала специальный пакет помощи бизнесу: ряд предприятий освободят от части налогов
12:35
Пограничник, который в 2014 году вывел из окружения 150 подчиненных, вернулся на службу
12:28
Эксклюзив
путлер
Настоящая цель "денацификации" Украины - превратить ее во вторую Беларусь
12:16
"Мир должен помочь не просто Украине, а себе": Зеленский требует от партнеров закрыть небо или предоставить боевые самолеты и средства ПВО
12:13
Зеленский: "Успех украинской армии, воля украинского народа и принципиальность международных санкций – вот путь к миру"
12:11
В Запорожской области кадыровцы на танке обстреляли и переехали авто с работниками Укрпочты, развозившими пенсию, - ОВА
11:39
Украинские военные уничтожили 30 вертолетов врага, которые захватчики разместили на временно оккупированном аэродроме
11:16
санкции против РФ
Новая Зеландия вводит санкции против России. Впервые без решения Совета Безопасности ООН
11:01
падение рубль
В России – очередной обвал рубля, – следствие перспективы эмбарго на российскую нефть
10:54
В Чернигове в результате обстрелов оккупантов загорелась школа: один человек получил травмы
10:40
Эксклюзив
В ближайшее время российские олигархи и силовики скооперируются, чтобы свергнуть Путина, – директор Института социально-экономических трансформаций
10:04
Эксклюзив
Непрерывные обстрелы и круглосуточная жизнь в подвалах, – представитель терробороны о ситуации в Харькове
10:02
Поорошенко
Порошенко в интервью Fox News призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия: ядерное поражение не будет знать границ
09:52
рф военный корабль
Украинские военные подбили российский корабль в Черном море
09:47
"Есть существенный прогресс": Резников пообещал оккупантам "сюрприз" относительно вооружения ВСУ
09:36
YouTube-каналы Шария и его супруги заблокировали в Украине
09:28
Погиб, раздавая хлеб: оккупанты расстреляли председателя Гостомельской громады
09:13
Британия выделяет дополнительные $100 млн помощи Украине из-за вторжения РФ
08:56
нефть
Цены на нефть подскочили до 14-летнего максимума
08:43
В Энергодаре и других населенных пунктах Запорожской области проблемы со связью и продуктами питания, - мэр Орлов
08:15
В Украине запустили сайт Центра национального сопротивления
07:55
Япония призывает своих граждан не посещать РФ
07:52
Сегодня Гаагский трибунал приступит к слушаниям военных преступлений России
07:31
ООС ВСУ
Оккупанты обстреливают населенные пункты, "зеленые коридоры", наносят авиаудары из Беларуси и снимают фейковые репортажи для телевидения РФ, - Генштаб ВСУ
07:02
Российские оккупанты бьют по Николаеву из систем залпового огня, в городе многочисленные пожары
06:55
Южная Корея планирует приостановить операции с Центробанком РФ из-за вторжения России в Украину
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV