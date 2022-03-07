"Требуем от РФ прекратить манипулировать": Верещук просит мировых лидеров помочь открыть гуманитарные коридоры по маршрутам Украины

Об этом Верещук сказала на брифинге.



"Вчера, в 00:30, к нам поступило письмо из РФ, в котором они предложили, учитывая личную просьбу президента Французской Республики Эмманюэля Макрона, объявить режим тишины с 10 утра 7 марта и открыть гуманитарные коридоры (в направлении РФ). Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров Не поедут наши люди из Иванкова, Дымера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь для того, чтобы потом улететь самолетами в РФ.Надеюсь, что президент Франции Эмманюэль Макрон понимает, что его имя и искренние попытки помочь гражданскому населению Украины, а также иностранным гражданам Китая, Пакистана, Индии и многих других государств действительно используется и манипулируется Россией", - сказала Верещук.



Министр подчеркнула, что Украина нуждается в гуманитарных коридорах для спасения мирных жителей, но по маршрутам, скоординированным с украинскими властями.



"Нам нужны гуманитарные коридоры. Надо выводить гражданских украинцев и иностранцев из горячих зон. Только официальные сообщения украинской власти! Только они являются основанием для работы гуманитарных коридоров на украинской территории. Мы ... направили свое видение того, как должны выглядеть гуманитарные коридоры, и мы готовы открыть такие коридоры с 10:00 сегодняшнего дня", - сказала Верещук.



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Министр потребовала от РФ прекратить манипуляции с привлечением мировых лидеров и предоставить коридоры по маршрутам, предложенным Украиной.



"Мы требуем от РФ прекратить манипулировать и злоупотреблять доверием мировых лидеров, таких как Эмманюэль Макрон, лидеры Китая, Турции или Индии. И сделать открытыми маршруты, которые мы указали. Мы требуем от РФ принять варианты наших маршрутов, а также установить режим прекращения огня, о котором мы договоримся Мы требуем от РФ открыть возможности для гуманитарных коридоров, по которым будут ехать гуманитарные грузы с медикаментами и продуктами... Еще раз обращаюсь кРФ: прекратите манипулировать жизнями гражданского населения, дайте возможность открыть гуманитарные коридоры и людям спасти себя, своих детей, жизнь и здоровье", - сказала Верещук.



Глава Минреинтеграции также обратилась к лидерам США, Великобритании и Франции с просьбой содействовать открытию гуманитарных коридоров по украинским маршрутам.



"Обращаюсь к лидерам: к Эмманюэлю Макрону, ... Борису Джонсону, Джозефу Байдену. Пожалуйста, помогите открыть реальные действенные гуманитарные коридоры, которые спасут жизнь сотням тысяч людей, в том числе иностранным гражданам", - сказала Верещук.

Напомним, россияне обстреляли людей, пытавшихся уехать из Ирпеня, Киевской области: погибли 8 мирных жителей.