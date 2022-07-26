"Требуем немедленного увольнения наших сотрудников". В ОБСЕ напомнили о незаконном задержании членов миссии на Донбассе
Исполняющая обязанности главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Антье Граве в понедельник осудила преследование местных членов Миссии, в том числе лишенных свободы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом говорится в заявлении Граве.
"Я решительно осуждаю необоснованные заявления и сфабрикованные обвинения против наших местных членов Миссии, а также требую немедленного увольнения наших сотрудников, лишенных свободы в неподконтрольных правительству районах, в Донецке и Луганске. Они выполняли свои обязанности на самом высоком уровне профессионализма, преданности и непредвзятости предоставляя объективную информацию, крайне важную для безопасности и гуманитарной ситуации в Украине", – отметила исполняющая обязанности главы СММ ОБСЕ.
Она добавила, что ОБСЕ предпринимала шаги по привлечению всех возможных каналов для обеспечения соблюдения привилегий и иммунитетов нынешних и бывших должностных лиц ОБСЕ.
- С начала широкомасштабного вторжения России ОБСЕ начала эвакуацию членов своей миссии из Украины. 3 марта сотрудница миссии погибла в Харькове во время российских обстрелов. 7 марта было сообщено , что последняя группа миссии ОБСЕ покидает Украину.
- 10 апреля в "ДНР" запретили спецмиссию ОБСЕ и потребовали всем членам покинуть территорию псевдо республики до 30 апреля. 24 апреля в оккупированных Донецке и Луганске были захвачены работники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 29 апреля ОБСЕ закрыла мониторинговую миссию в Украине. 31 мая одного из захваченных оккупантами работников ОБСЕ освободили из плена.
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