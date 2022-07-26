Об этом говорится в заявлении Граве.

"Я решительно осуждаю необоснованные заявления и сфабрикованные обвинения против наших местных членов Миссии, а также требую немедленного увольнения наших сотрудников, лишенных свободы в неподконтрольных правительству районах, в Донецке и Луганске. Они выполняли свои обязанности на самом высоком уровне профессионализма, преданности и непредвзятости предоставляя объективную информацию, крайне важную для безопасности и гуманитарной ситуации в Украине", – отметила исполняющая обязанности главы СММ ОБСЕ.

Она добавила, что ОБСЕ предпринимала шаги по привлечению всех возможных каналов для обеспечения соблюдения привилегий и иммунитетов нынешних и бывших должностных лиц ОБСЕ.

С начала широкомасштабного вторжения России ОБСЕ начала эвакуацию членов своей миссии из Украины. 3 марта сотрудница миссии погибла в Харькове во время российских обстрелов. 7 марта было сообщено , что последняя группа миссии ОБСЕ покидает Украину.

10 апреля в "ДНР" запретили спецмиссию ОБСЕ и потребовали всем членам покинуть территорию псевдо республики до 30 апреля. 24 апреля в оккупированных Донецке и Луганске были захвачены работники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 29 апреля ОБСЕ закрыла мониторинговую миссию в Украине. 31 мая одного из захваченных оккупантами работников ОБСЕ освободили из плена.

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