"Требуем дисквалифицировать!" Как соцсети отреагировали на то, что Украину на "Евровидении-2022" будет представлять Алина Паш

Певицы обвиняют в выступлении в оккупированном Крыму и посещении Москвы.



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Общественный деятель Андрей Смолий, в частности, требует "дисквадифицировать" Алину Паш как представительницу Украины в Турине.





Справка



Уже во время войны с Россией на Донбассе, а именно в 2015 году, Алина Паш посещала с выступлением город Ялту в оккупированном Крыму. Поэтому она внесена в базу данных "Миротворца".



Кроме того, в сети есть фотографии с Алиной Паш на Красной площади в Москве.



В свое оправдание певица говорит, что поскольку "Крым - это Украина" выступать она ее ездила "в Украину". К тому же попала она туда, по ее словам, не через российскую границу, а через украинскую, и действовала она как частное лицо, посещавшее свадьбу своих знакомых, где и выступало с небольшим концертом.

На Красной площади, отмечает певица, в 2017-м она тоже находилась как частное лицо. "По личным обстоятельствам". Не с концертом.





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Не скрывает своего недовольства и участник боевых действий в Донбассе, крымский украинец Станислав Краснов."Что происходит в мозгах людей, когда они голосуют за очередного любителя "русского мира"?" – задают вопросы другие пользователи.Напомнили в соцсетях и то, как – тоже во время войны – Алина Паш выставляла у себя на странице фотографии, где на ней кофточка стилизована под российский триколор, и как отвечала, когда ее этим триколором в комментариях упрекали:"Дитино, это москальский флаг".На что она ответила:"Своего учитесь, чужого не сторонитесь, а ху*е"."Вам там заложило или позаслепляло? Или, может, ситуация в 2019 году с Марув ничему не научила? Еще до нацотбора на Евровидение было известно, что Алина Паш – тупо ватная представительница манкуртов в Украине", - обратилась к коллегам из "Общественного" журналистка Наталья Коцкович."В то время, когда весь цивилизованный мир понимает, что у нас идет война и мы стоим на пороге полномасштабной эскалации, происходит такой культурно-дипломатический шаг. Я могу понять (но не воспринять) громкие вечеринки с салютами за окном бессознательных соседей, но на на таком уровне подобных действий ни понимать, ни воспринимать не могу и не хочу", - делится своими соображениями историкиня Татьяна Швидченко.