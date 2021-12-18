"Требовать от России какие-либо гарантии - это пустая трата времени": Климкин заявил, что РФ обвинила Украину в нарушении Будапештского меморандума

Об этом он написал в Facebook.



Климкин прокомментировал то, что Россия отказывается дать гарантии не нападать на Украину, ссылаясь на гарантии в рамках Будапештского меморандума.



"Россия нарушила все возможные и невозможные обязательства, включая юридические, например двусторонние. На предложения начать переговоры в рамках Меморандума Россия отвечала, что это, только представьте себе, Украина якобы нарушила Будапештский меморандум "путем организации путча на Майдане", – заявил экс-министр.



Он заметил, что именно такая формулировка содержится в официальном российском ответе на предложение собраться в формате Будапешта.



"Требовать от России какие-либо гарантии - это пустая трата времени. Только эффективное совместное с Западом сдерживание является ответом на вызов России. А на российские предложения по "красным линиям" НАТО должно ответить ультиматумом вывести российские войска с оккупированных территорий - всех, включая Украину, Грузию и Молдову", - подытожил Климкин.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что нет смысла давать дополнительные гарантии ненападения на Украину, поскольку они предоставлены в рамках Будапештского меморандума.