"Требовать от России какие-либо гарантии - это пустая трата времени": Климкин заявил, что РФ обвинила Украину в нарушении Будапештского меморандума
Экс-минстр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление МИД РФ о том, что все гарантии безопасности Украине о том, что все гарантии безопасности Украины предоставлены в рамках Будапештского меморандума
Об этом он написал в Facebook.
Климкин прокомментировал то, что Россия отказывается дать гарантии не нападать на Украину, ссылаясь на гарантии в рамках Будапештского меморандума.
"Россия нарушила все возможные и невозможные обязательства, включая юридические, например двусторонние. На предложения начать переговоры в рамках Меморандума Россия отвечала, что это, только представьте себе, Украина якобы нарушила Будапештский меморандум "путем организации путча на Майдане", – заявил экс-министр.
Он заметил, что именно такая формулировка содержится в официальном российском ответе на предложение собраться в формате Будапешта.
"Требовать от России какие-либо гарантии - это пустая трата времени. Только эффективное совместное с Западом сдерживание является ответом на вызов России. А на российские предложения по "красным линиям" НАТО должно ответить ультиматумом вывести российские войска с оккупированных территорий - всех, включая Украину, Грузию и Молдову", - подытожил Климкин.
- Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что нет смысла давать дополнительные гарантии ненападения на Украину, поскольку они предоставлены в рамках Будапештского меморандума.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.35
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное