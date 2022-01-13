Требования вернуть войска в казармы не будут рассматривать, - Лавров об отводе сил от границы с Украиной

Об этом пишет РБК.



Он назвал такие требования Запада неприемлемыми.



"Уже звучит не только о том, чтобы увести воинские части от границы с Украиной, как они высказываются, а о том, чтобы эти войска ушли в казарму, Венди Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость таких требований и, конечно, мы их даже не будем обсуждать", - заявил министр.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из областей у границ Украины.

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