Требования вернуть войска в казармы не будут рассматривать, - Лавров об отводе сил от границы с Украиной
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет обсуждать с США и НАТО перемещение войск по стране и рассматривать требования "вернуть их в казармы"
Об этом пишет РБК.
Он назвал такие требования Запада неприемлемыми.
"Уже звучит не только о том, чтобы увести воинские части от границы с Украиной, как они высказываются, а о том, чтобы эти войска ушли в казарму, Венди Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость таких требований и, конечно, мы их даже не будем обсуждать", - заявил министр.
- Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из областей у границ Украины.
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