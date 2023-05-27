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Требования России подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства, - Подоляк

27 мая, 2023 суббота
14:48
Война с Россией На фото Михаил Подоляк

Михаил Подоляк заявил, что "требования России", озвученные через МИД РФ, скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства, поэтому реалистичны только "условия Украины"

Об этом он написал в Twitter 27 мая.

"Немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины. Окончательное признание распада СССР и полного суверенитета постсоветских стран. Выдача военных преступников и заказчиков войны. Установление демилитаризированной зоны (буферной зоны) на территории РФ. Сокращение наступательных вооружений (ракет увеличенной дальности). Международная конференция по организации контроля над ядерным арсеналом РФ. Юридически закрепленная программа репарационных выплат, включая добровольный отказ от российских активов, захваченных в других странах, в пользу Украины", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 27 мая в МИД РФ назвали условиями прекращения войны отказ Украины от вступления в ЕС и НАТО и государственный статус русского языка.
Украина
Россия
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