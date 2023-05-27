Об этом он написал в Twitter 27 мая.

"Немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины. Окончательное признание распада СССР и полного суверенитета постсоветских стран. Выдача военных преступников и заказчиков войны. Установление демилитаризированной зоны (буферной зоны) на территории РФ. Сокращение наступательных вооружений (ракет увеличенной дальности). Международная конференция по организации контроля над ядерным арсеналом РФ. Юридически закрепленная программа репарационных выплат, включая добровольный отказ от российских активов, захваченных в других странах, в пользу Украины", - говорится в сообщении.