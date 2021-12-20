Требования РФ к НАТО и США: Госдеп анонсировал общий с партнерами и союзниками перечень "беспокойств" действиями Кремля

Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нэд Прайс, передает РБК-Украина.



"Как все знают, Россия представила свой список беспокойств действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои беспокойства действиями России, которые, как мы считаем, наносят ущерб нашим общим интересам и ценностям", - сказал Прайс.



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Представитель Госдепартамента США подчеркнул, что переговоры по безопасности ЕС возможны только при участии европейских стран, а также добавил, что РФ не предприняла ничего для деэскалации напряжения в конфликте с Украиной.



"Не будет никаких переговоров по европейской безопасности без наших европейских союзников и партнеров. Пока мы не видели ничего, что снизило бы нашу обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины", - сказал Прайс.



Чиновник отметил, что США готовы к общению с РФ по безопасности в Европе, однако пока нет конкретики по контактам в этом вопросе.



"Мы ясно сказали, что готовы к дипломатической работе по разным каналам. Но пока сообщить мне не о чем. Россия представила свои беспокойства, у нас есть свои. Когда мы будем иметь дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим" , - подытожил Прайс.